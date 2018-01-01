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Экс-форварда Динамо перевели в дубль из-за его семьи

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Браун Идейе отправится во вторую команду Тяньцзинь Теда из-за того, что пригласил свою семью жить в Китай.
Браун Идейе
Браун Идейе
ФК Динамо Киев

Экс-нападающий киевского Динамо Браун Идейе переведен в дубль китайского Тяньцзинь Теда из-за того, что пригласил свою семью в Китай.

Игрок, не выходивший на поле с 1-го июля 2017 года, не знает, где продолжит свою дальнейшую карьеру.

"Руководство сказало, что я не счастлив в клубе и не смогу сконцентрироваться, потому что моя семья присоединилась ко мне в Китае во время отпуска.

Я надеюсь, что меня отдадут в аренду на год, потому что у меня осталось еще два года до окончания контракта с Тяньцзинь Теда.

Мой агент работает над этим, и я верю, что до закрытия трансферного окна мы будем знать, где я продолжу карьеру", – цитирует Идейе Score Nigeria.

Ранее сообщалось, что Алекс Тейшейра может покинуть Цзянсу Сунин уже нынешней зимой.

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Теги: футбол, чемпионат Китая по футболу, Браун Идейе, Тяньцзинь
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