Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зидан нашел замену для Бензема – источник

Комментариев: 1
Наставник "сливочных" заинтересован в подписании контракта с игроком лондонского Тоттенхэма.
Харри Кейн
Харри Кейн
Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан заинтересован в подписании футболиста лондонского Тоттенхэма Харри Кейне.

По информации Express.со, французский специалист видит в футболисте замену для нападающего клуба Карима Бензема.

Ранее Зинедин Зидан заявил, что верит в Бензема и не ищет ему замену, несмотря на голевую засуху у футболиста.

Поделись:
Теги: футбол, Реал Мадрид, Тоттенхэм, Зинедин Зидан, трансфер, Карим Бензема, Харри Кейн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  04.01.2018, 23:20
Оценка:  0
гость
не хотелось бы умника из себя корчить. но, как понять
замену ДЛЯ Бензема?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь