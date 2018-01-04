Зидан нашел замену для Бензема – источник

Наставник "сливочных" заинтересован в подписании контракта с игроком лондонского Тоттенхэма.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан заинтересован в подписании футболиста лондонского Тоттенхэма Харри Кейне.

По информации Express.со, французский специалист видит в футболисте замену для нападающего клуба Карима Бензема.

Ранее Зинедин Зидан заявил, что верит в Бензема и не ищет ему замену, несмотря на голевую засуху у футболиста.