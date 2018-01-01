Арсенал подписал контракт с греческим защитником

Лондонский клуб заключил соглашение с 20-летним защитником ПАС Янину.

Лондонский Арсенал подписал контракт с 20-летним греческим защитником Константиносом Мавропаносом, сообщает официальный сайт "канониров".

Как сообщает Goal.com, за перспективного футболиста, ранее выступавшего в составе ПАС Янину, лондонский клуб заплатил около 1,8 миллиона евро.

В этом чемпионате на счету молодого защитника три забитых мяча в 14 встречах греческой Суперлиги.

Ранее сообщалось, что лондноский Арсенал рассматривает Пьера-Эмерика Обамеянга в качестве возможной замены Алексиса Санчеса на случай, если он покинет клуб.