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Арсенал подписал контракт с греческим защитником

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Лондонский клуб заключил соглашение с 20-летним защитником ПАС Янину.
Константинос Мавропанос
Константинос Мавропанос
ФК Арсенал

Лондонский Арсенал подписал контракт с 20-летним греческим защитником Константиносом Мавропаносом, сообщает официальный сайт "канониров".

Как сообщает Goal.com, за перспективного футболиста, ранее выступавшего в составе ПАС Янину, лондонский клуб заплатил около 1,8 миллиона евро.

В этом чемпионате на счету молодого защитника три забитых мяча в 14 встречах греческой Суперлиги.

Ранее сообщалось, что лондноский Арсенал рассматривает Пьера-Эмерика Обамеянга в качестве возможной замены Алексиса Санчеса на случай, если он покинет клуб.

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Теги: футбол, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, Английская Премьер-лига, Арсенал, трансфер
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