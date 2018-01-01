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Экс-форвард Шахтера перейдет в Легию

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Эдуардо продолжит карьеру в Польше.
Эдуардо перейдет в Легию
Эдуардо перейдет в Легию
legia.com

Бывший нападающий донецкого Шахтера Эдуардо продолжит карьеру в Легии, сообщает официальный сайт польского клуба.

Отмечается, что 34-летний форвард уже прибыл в Польшу и проходит медицинское обследование, по итогам которого подпишет контракт с новым клубом.

Детали соглашения пока не сообщаются.

Последним клубом хорвата с бразильскими корнями стал Атлетико Паранаэнсе.

Ранее сообщалось, что Шальке не собирается отдавать Коноплянку в Шахтер.

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Теги: Эдуардо, Легия, футбол
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