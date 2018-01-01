Экс-форвард Шахтера перейдет в Легию

Эдуардо продолжит карьеру в Польше.

Бывший нападающий донецкого Шахтера Эдуардо продолжит карьеру в Легии, сообщает официальный сайт польского клуба.

Отмечается, что 34-летний форвард уже прибыл в Польшу и проходит медицинское обследование, по итогам которого подпишет контракт с новым клубом.

Детали соглашения пока не сообщаются.

Последним клубом хорвата с бразильскими корнями стал Атлетико Паранаэнсе.

Ранее сообщалось, что Шальке не собирается отдавать Коноплянку в Шахтер.