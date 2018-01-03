Челси хочет подписать Роналду – СМИ

Лондонский клуб намерен вернуть звездного португальца на Туманный Альбион.

Звездный форвард мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду открыт к предложениям от клубов английской Премьер-лиги, сообщает Diario Gol.

По информации источника, Челси следит за выступлениями обладателя Золотого мяча-2017 и хочет подписать 32-летнего форварда.

Отметим, что в обратном направлении может последовать форвард лондонского клуба Эден Азар, который хочет перейти в "королевский клуб".

Ранее сообщалось, что Реал пытается удержать Роналду большими деньгами.