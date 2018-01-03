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Челси хочет подписать Роналду – СМИ

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Лондонский клуб намерен вернуть звездного португальца на Туманный Альбион.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Звездный форвард мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду открыт к предложениям от клубов английской Премьер-лиги, сообщает Diario Gol.

По информации источника, Челси следит за выступлениями обладателя Золотого мяча-2017 и хочет подписать 32-летнего форварда.

Отметим, что в обратном направлении может последовать форвард лондонского клуба Эден Азар, который хочет перейти в "королевский клуб".

Ранее сообщалось, что Реал пытается удержать Роналду большими деньгами.

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Теги: Криштиану Роналду, Реал Мадрид, интерес, Челси, Эден Азар, футбол
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.01.2018, 21:59
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только дурак такое пишет. Ну кем будет Челси имея Роналду? И кем будет Роналду в Челси?
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