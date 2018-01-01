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Футболист из Бразилии выбыл на восемь месяцев после нападения фанатов

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Полузащитник Флуминенсе Маркиньос Калазанс получил травму в результате нападения болельщиков Фламенго.
Маркиньос Калазанс
Маркиньос Калазанс
Getty Images

Игрок Флуминенсе Маркиньос Калазанс вышел из строя на восемь месяцев в результате драки, случившийся в середине декабря.

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Бразильский клуб Фламенго по сумме двух встреч проиграл Индепенденте в финале Южноамериканского кубка. Расстроенные болельщики команды возвращались домой и столкнулись с компанией, в которой был игрок Флуминенсе Маркиньос Калазанс. В результате фанаты напали на футболиста, который летом перенес операцию на колене.

Инцидент закончился тем, что 21-летний игрок порвал крестообразные связки. В январе его ожидает очередная операция и восемь месяцев на восстановление, сообщает FourFourTwo.

Ранее сообщалось, что тренер юношеской команды Флуминенсе Лео Перкович попал в ДТП со смертельным исходом.

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Теги: чемпионат Бразилии по футболу, Флуминенсе, футбол, вне игры, травма, драка
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