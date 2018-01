Футболист из Бразилии выбыл на восемь месяцев после нападения фанатов

Игрок Флуминенсе Маркиньос Калазанс вышел из строя на восемь месяцев в результате драки, случившийся в середине декабря.

Бразильский клуб Фламенго по сумме двух встреч проиграл Индепенденте в финале Южноамериканского кубка. Расстроенные болельщики команды возвращались домой и столкнулись с компанией, в которой был игрок Флуминенсе Маркиньос Калазанс. В результате фанаты напали на футболиста, который летом перенес операцию на колене.

Инцидент закончился тем, что 21-летний игрок порвал крестообразные связки. В январе его ожидает очередная операция и восемь месяцев на восстановление, сообщает FourFourTwo.

