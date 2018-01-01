Футболист из Бразилии выбыл на восемь месяцев после нападения фанатов
Игрок Флуминенсе Маркиньос Калазанс вышел из строя на восемь месяцев в результате драки, случившийся в середине декабря.
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Бразильский клуб Фламенго по сумме двух встреч проиграл Индепенденте в финале Южноамериканского кубка. Расстроенные болельщики команды возвращались домой и столкнулись с компанией, в которой был игрок Флуминенсе Маркиньос Калазанс. В результате фанаты напали на футболиста, который летом перенес операцию на колене.
Инцидент закончился тем, что 21-летний игрок порвал крестообразные связки. В январе его ожидает очередная операция и восемь месяцев на восстановление, сообщает FourFourTwo.
Brazilian star Marquinhos Calazans out for eight months after opposition thugs brutally… https://t.co/U6fqLLUsl4 pic.twitter.com/4u5f5E2qeF— Rio De Janeiro Info (@rioinformer) 2 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что тренер юношеской команды Флуминенсе Лео Перкович попал в ДТП со смертельным исходом.
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