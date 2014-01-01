Бывший форвард Шахтера и Днепра примет участие в реалити-шоу

Нери Кастильо нашел себе новый род занятий.

Бывший нападающий Шахтера и Днепра Нери Кастильо станет участником греческой версии реалити-шоу "Survivor", информирует газета El Siglo de Durango.

Суть реалити-шоу состоит в том, что группу незнакомцев (от 16 до 20 человек) помещают в удаленном незаселенном месте (чаще всего это бывают тропические острова), где они сами должны добывать себе пищу, воду, огонь и строить укрытие от природных стихий.

Кроме того, участники борются не только с природой, но и друг против друга, потому по окончании определенного отрезка времени они должны изгонять одного из соплеменников путем голосования. Последний оставшийся участник становится победителем и получает в качестве награды один миллион долларов и звание "Последнего героя".

Отметим, что мексиканский футболист завершил карьеру в 2017-м году. С тех пор он занимался одним из своих любимых занятий – рыбалкой, попутно владея в Греции магазином аксессуаров для рыбной ловли.

Последним профессиональным клубом игрока был Райо Вальекано в 2014 году. До того Кастильо числился в составах таких клубов, как Шахтер, Днепр и Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Ракицкий снялся в музыкальном клипе его жены.