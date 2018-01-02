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Экс-игрок Манчестер Сити обмочился в машине полиции после задержания

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Тревор Синклер находился в нетрезвом состоянии.
Тревор Синклер
Тревор Синклер
bbc.com

Бывший полузащитник Манчестер Сити и сборной Англии Тревор Синклер арестован по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщает Telegraph.

По информации источника, после того, как экс-футболиста посадили в кресло служебной машины, он обмочился.

Также отмечается, что максимальное содержание алкоголя в крови Синклера было превышено в два раза.

Напомним, что экс-игрока Ман Сити ранее уже арестовывали за вождение в нетрезвом виде и нападение на человека.

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Теги: вождение в нетрезвом виде, задержание, вне игры, Манчестер Сити, сборная Англии, футбол
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Комментариев (1)
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realrandom    02.01.2018, 22:44
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realrandom
Топ новость, блин. Достойная внимания.
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