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Моуринью: У некоторых клубов и тренеров АПЛ есть правильные друзья в креслах

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Наставник Манчестер Юнайтед поделился мнением о календаре своей команды.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью в очередной раз намекнул на то, что некоторые клубы английской Премьер-лиги при помощи хороших связей могли получить более удобные календари на конец декабря и начало января.

"Общался ли я с кем-то из Футбольной ассоциации Англии или руководства АПЛ по поводу нашего календаря? Нет. Ответ всегда один и тот же. Телекомпании принимают решения, а мы должны с ними соглашаться.

Верю, что решения принимают именно телекомпании. Однако в тоже время верю, что у некоторых клубов и тренеров есть хорошие и правильные друзья в креслах. А у меня таких друзей нет", – сказал Моуринью в интервью beIN Sports.

Отметим, что Манчестер Юнайтед за десять дней, с 23 декабря по 1 января, был вынужден провести четыре матча чемпионата Англии. Подопечные Жозе Моуринью сыграли с Лестер Сити (2:2), Бернли (2:2), Саутгемптоном (0:0) и Эвертоном (2:0).

Ранее сообщалось, что Скоулзу досталось от Моуринью за критику Погба.

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Теги: Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, АПЛ, футбол
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