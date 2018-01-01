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Месси назвал компоненты, над которыми ему стоит работать больше

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Звездный аргентинец считает, что ему еще есть над чем работать.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Форвард каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о том, что еще не достиг совершенства в некоторых компонентах игры. В качестве примера звездный нападающий привел удары с пенальти.

"Мне необходимо работать еще усерднее, чтобы приблизиться к совершенству. Есть компоненты игры, в которых я еще не достиг своего максимума.

Какие? Например, удары с пенальти. Я должен продолжать отрабатывать одиннадцатиметровые удары", – цитирует Месси Blic Online.

Напомним, что в 2017 году Месси не реализовал сразу три удара пенальти в матчах чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что Месси обогнал Роналду в рейтинге лучших игроков года по версии Marca.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, тренировки, пенальти, футбол
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