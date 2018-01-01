ФИФА устно подтвердила, что в Крыму могут появиться фан-зоны во время ЧМ-2018
Ранее в ФИФА заявили, что проживание в Крыму не помешает болельщикам приобрести билеты на матчи ЧМ-2018.
Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха прокомментировал ситуацию с организацией фан-зон в Крыму во время ЧМ-2018.
"Мы отправили в ФИФА письмо, они устно подтвердили, что фан-зоны в Крыму будут разрешены, как и на всей территории России, но это все еще неофициально.
Мы пока не знаем, сколько их будет. Мы говорили точно о двух фан-зонах – в Севастополе и Симферополе, а остальное будем смотреть по требованиям ФИФА. Надеемся, что получим ответ как можно скорее", – сказал Ветоха в интервью ТАСС.
Ранее сообщалось, что английских фанатов предупредили о нападениях голодных медведей во время ЧМ-2018 в России.
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