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Стерлинг поиздевался над своим ребенком

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Полузащитник Манчестер Сити простыми финтами дурит совсем маленького сына.
Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг
twitter.com/sterling7

Лидер АПЛ Манчестер Сити на странице в Twitter опубликовал ролик о тренировке полузащитника команды Рахима Стерлинга в домашних условиях.

На видео 23-летний форвард оттачивает технику владения мячом, несколько раз подряд обыграв своего сына.

"Жестокий Стерлинг", – говорится в записи, прикрепленной к ролику.

В этом сезоне чемпионата Англии Рахим Стерлинг забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач в 19 матчах за Манчестер Сити. 

Напомним, недавно Кагава довел до слез ребенка своими финтами.

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Теги: Рахим Стерлинг, сын, видео, мяч, вне игры, футбол
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