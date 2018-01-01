Стерлинг поиздевался над своим ребенком
Полузащитник Манчестер Сити простыми финтами дурит совсем маленького сына.
Лидер АПЛ Манчестер Сити на странице в Twitter опубликовал ролик о тренировке полузащитника команды Рахима Стерлинга в домашних условиях.
На видео 23-летний форвард оттачивает технику владения мячом, несколько раз подряд обыграв своего сына.
"Жестокий Стерлинг", – говорится в записи, прикрепленной к ролику.
😂 @sterling7's a savage! #mancity pic.twitter.com/bfqSLhcFB0— Manchester City (@ManCity) 2 января 2018 г.
В этом сезоне чемпионата Англии Рахим Стерлинг забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач в 19 матчах за Манчестер Сити.
Напомним, недавно Кагава довел до слез ребенка своими финтами.
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