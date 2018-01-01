Стерлинг поиздевался над своим ребенком

Полузащитник Манчестер Сити простыми финтами дурит совсем маленького сына.

Лидер АПЛ Манчестер Сити на странице в Twitter опубликовал ролик о тренировке полузащитника команды Рахима Стерлинга в домашних условиях.

На видео 23-летний форвард оттачивает технику владения мячом, несколько раз подряд обыграв своего сына.

"Жестокий Стерлинг", – говорится в записи, прикрепленной к ролику.

В этом сезоне чемпионата Англии Рахим Стерлинг забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач в 19 матчах за Манчестер Сити.

Напомним, недавно Кагава довел до слез ребенка своими финтами.