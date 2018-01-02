Вида в Бешикташе: как экс-защитника Динамо встречали в Стамбуле

Турецкие болельщики в своем стиле приняли новичка команды.

Бывший игрок киевского Динамо Домагой Вида прибыл в Стамбул, где фанаты Бешикташа встретили его объятыми и песнями, сообщает официальный сайт турецкой команды.

Отмечается, что хорват, которого "орлы" уже успели презентовать в своем Twitter, в ближайшие дни будет официально представлен в качестве игрока Бешикташа.

Ранее сообщалось, что Вида определился с игровым номером в Бешикташе.