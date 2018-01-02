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Вида в Бешикташе: как экс-защитника Динамо встречали в Стамбуле

Комментариев: 1
Турецкие болельщики в своем стиле приняли новичка команды.
Домагой Вида
Домагой Вида
facebook.com/Besiktas

Бывший игрок киевского Динамо Домагой Вида прибыл в Стамбул, где фанаты Бешикташа встретили его объятыми и песнями, сообщает официальный сайт турецкой команды.

Отмечается, что хорват, которого "орлы" уже успели презентовать в своем Twitter, в ближайшие дни будет официально представлен в качестве игрока Бешикташа.

Ранее сообщалось, что Вида определился с игровым номером в Бешикташе.

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Теги: Домагой Вида, Бешикташ, видео, встреча, чемпионат Турции по футболу, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
ZOBOV83    02.01.2018, 22:04
Оценка:  +1
ZOBOV83
блин. огромная благодарность и желаю успехов!!! жаль что не остался(((
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