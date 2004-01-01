Гвардиола: Мы не сможем завершить чемпионат без поражений

Хосеп Гвардиола уверен, что Манчестер Сити не сможет выдержать беспроигрышную серию весь сезон.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола выразил уверенность в том, что его подопечные не смогут пройти весь чемпионат без поражений. Об этом тренер рассказал после матча с Кристал Пэлас (0:0).

"Я не думаю о том, чтобы пройти чемпионат без поражений. Этого не случится. Возможно, Арсен Венгер беспокоится об этом. Но я много раз говорил ему, что та серия 2004 года – это его достижение. Сегодня все совершенно иначе, если сравнивать с 2004-м.

Сейчас больше сильных команд. Много турниров, большое количество матчей", – цитирует специалиста BBC.

После 21 тура на счету "горожане" 19 побед и 2 ничьи.

Ранее сообщалось, что в матче против Кристал Пэлас Габриэль Жезус досрочно покинул поле после травмы.