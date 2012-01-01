Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ФИФА подозревает игроков ЦСКА в употреблении допинга – СМИ

Комментариев: 0
Сергей Игнашевич попал в список подозреваемых уже во второй раз.
Сергей Игнашевич
Сергей Игнашевич
pfc-cska.com

ФИФА подозревает 19-х футболистов, выступавших в чемпионате России с 2012 по 2013 год, в употреблении допинга. Федерация сделал запрос в РУСАДА и ждет подробной информации о допинг-пробах футболистов.

В настоящий момент не известны все имена подозреваемых, но в список включены игроки ЦСКА Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Сергей Чепчугов и японец Кейсуке Хонда, при этом двое последних уже не выступают в составе московской команды. Также под подозрением находятся защитник Краснодара Романа Шишкина, а также полузащитники Петр Немов и Благой Георгиев.

При этом, защитник ЦСКА и сборной России Игнашевич уже во второй раз в карьере подозревается в употреблении запрещенных веществ.

На данный момент не известно, какие именно показатели допинг-проб футболистов показались подозрительными FIFA. Самое удивительное то, что у РУСАДА не оказалось больше половины запрошенных проб игроков, несмотря на правило о 10-летнем сроке хранения.

Напомним, Россия переживает допинговый кризис, в результате которого сборная была допущена к Олимпийским играм-2018 только под нейтральным флагом.

Поделись:
Теги: ФИФА, ЦСКА, футболисты, допинг, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь