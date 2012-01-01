ФИФА подозревает игроков ЦСКА в употреблении допинга – СМИ

Сергей Игнашевич попал в список подозреваемых уже во второй раз.

ФИФА подозревает 19-х футболистов, выступавших в чемпионате России с 2012 по 2013 год, в употреблении допинга. Федерация сделал запрос в РУСАДА и ждет подробной информации о допинг-пробах футболистов.

В настоящий момент не известны все имена подозреваемых, но в список включены игроки ЦСКА Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Сергей Чепчугов и японец Кейсуке Хонда, при этом двое последних уже не выступают в составе московской команды. Также под подозрением находятся защитник Краснодара Романа Шишкина, а также полузащитники Петр Немов и Благой Георгиев.

При этом, защитник ЦСКА и сборной России Игнашевич уже во второй раз в карьере подозревается в употреблении запрещенных веществ.

На данный момент не известно, какие именно показатели допинг-проб футболистов показались подозрительными FIFA. Самое удивительное то, что у РУСАДА не оказалось больше половины запрошенных проб игроков, несмотря на правило о 10-летнем сроке хранения.

Напомним, Россия переживает допинговый кризис, в результате которого сборная была допущена к Олимпийским играм-2018 только под нейтральным флагом.