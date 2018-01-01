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Моуринью рассказал о сроках восстановления Ибрагимовича и Лукаку

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Наставник Манчестер Юнайтед рассказал о травмах форвардов команды Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью после ничьей с Саутгемптоном в матче 21-го тура английской Премьер-лиги ответил на вопрос о травмах форвардов Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича.

Встреча прошла в Манчестере на стадионе Олд Траффорд и завершилась со счетом 0:0.

"Златан не попал в заявку из-за травмы, он пропустит около месяца. Что касается Лукаку, то, когда игрок покидает поле подобным образом, обычно это как минимум два матча пропуска",  цитирует португальца ВВС.

Напомним, что бельгийский футболист столкнулся головами с защитником гостей Уэсли Худтом в борьбе за верховой мяч и остался лежать на газоне. Врачи оказывали Лукаку помощь в течение нескольких минут, а затем уложили форварда на носилки и унесли с поля.

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Теги: Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, восстановление, Златан Ибрагимович, Ромелу Лукаку, АПЛ, футбол
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