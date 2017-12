Шотландские фанаты сыграли в снежки во время матча чемпионата

Во время матча второй лиги Шотландии между Сент-Мирреном и Данди Юнайтед фанаты решили закидать друг друга снежками.

Трибуны гостей и хозяев на Пейсли 2021 Стэдиум оказались расположены слишком далеко друг от друга, поэтому соперники выразили взаимную неприязнь не кулаками, а снежной войной.

