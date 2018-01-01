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Шотландские фанаты сыграли в снежки во время матча чемпионата

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Во время матча чемпионата Шотландии произошла самая милая драка болельщиков в истории.
Фанаты сыграли в снежки во время матча чемпионата Шотландии
Фанаты сыграли в снежки во время матча чемпионата Шотландии
кадр из видео

Во время матча второй лиги Шотландии между Сент-Мирреном и Данди Юнайтед фанаты решили закидать друг друга снежками.

Трибуны гостей и хозяев на Пейсли 2021 Стэдиум оказались расположены слишком далеко друг от друга, поэтому соперники выразили взаимную неприязнь не кулаками, а снежной войной.

Кто победил в драке снежками, неизвестно, но на поле выиграл Сент-Миррен – 2:0.

Отметим, что Сент-Миррен (41 очко) и Данди Юнайтед (36) занимают первое и второе место в Чемпионшипе. Победитель регулярного чемпионата получит прямую путевку в Премьер-лигу, вторая команда выступит в плей-офф.

Ранее сообщалось, что футболистов турецкого гранда застукали с проститутками.

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Теги: чемпионат Шотландии по футболу, фанаты, снег, снежки, видео, футбол
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