Шотландские фанаты сыграли в снежки во время матча чемпионата

Во время матча чемпионата Шотландии произошла самая милая драка болельщиков в истории.

Фанаты сыграли в снежки во время матча чемпионата Шотландии кадр из видео

Во время матча второй лиги Шотландии между Сент-Мирреном и Данди Юнайтед фанаты решили закидать друг друга снежками.

Трибуны гостей и хозяев на Пейсли 2021 Стэдиум оказались расположены слишком далеко друг от друга, поэтому соперники выразили взаимную неприязнь не кулаками, а снежной войной.

❄️ Snowball fight now between St Mirren and Dundee United fans 😂😂😂 pic.twitter.com/uWnW6vYoEC — Ross MacDonald (@RossMixDonald) 29 декабря 2017 г.

Кто победил в драке снежками, неизвестно, но на поле выиграл Сент-Миррен – 2:0.

Отметим, что Сент-Миррен (41 очко) и Данди Юнайтед (36) занимают первое и второе место в Чемпионшипе. Победитель регулярного чемпионата получит прямую путевку в Премьер-лигу, вторая команда выступит в плей-офф.

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