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Лукаку получил травму в матче с Сатугемптоном

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Форвард Манчестер Юнайтед отыграл менее восьми минут в матче с Саутгемптоном.
Лукаку не смог продолжить игру с Сатугемптоном
Лукаку не смог продолжить игру с Сатугемптоном
Getty Images

В рамках 21-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимает Саутгемптона.

Уже на 8-й минуте в единоборстве столкнулись Ромелу Лукаку и Уэсли Худт. Бельгийский форвард остался на газоне и продолжал там лежать около шести минут.

Покинул поле Лукаку на носилках с кислородной маской. Похоже, что у футболиста, как минимум, сотрясение мозга.

Отметим, что сменил Ромелу на поле Маркус Рашфорд.

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Теги: Ромелу Лукаку, Манчестер Юнайтед, Саутгемптон, травма, АПЛ, футбол
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