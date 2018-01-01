Лукаку получил травму в матче с Сатугемптоном

Форвард Манчестер Юнайтед отыграл менее восьми минут в матче с Саутгемптоном.

Лукаку не смог продолжить игру с Сатугемптоном Getty Images

В рамках 21-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимает Саутгемптона.

Уже на 8-й минуте в единоборстве столкнулись Ромелу Лукаку и Уэсли Худт. Бельгийский форвард остался на газоне и продолжал там лежать около шести минут.

Покинул поле Лукаку на носилках с кислородной маской. Похоже, что у футболиста, как минимум, сотрясение мозга.

Отметим, что сменил Ромелу на поле Маркус Рашфорд.

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