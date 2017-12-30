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Главе Футбольной федерации Греции прислали по почте пулю

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Неизвестные угрожают главе греческого футбола Вангелису Грамменосу.
Вангелис Грамменос
Вангелис Грамменос
uefa.com

Накануне в офис чиновника пришел пакет, внутри которого находилось письмо на три страницы с угрозами и пуля калибра 9 мм, сообщает AFP.

Открыли посылку помощники Грамменоса, так как самого президента Федерации футбола Греции в тот момент на месте не было.

Сама организация уже назвала данный случай попыткой террористической атаки и заявила, что новоизбранное руководство не боится подобных угроз.

Грамменос занял пост президента ФФГ в августе. Его действующий контракт рассчитан до 2020 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер Индепендьенте уволился из-за угроз фанатов.

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Теги: футбол, Греция, пуля, угрозы
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