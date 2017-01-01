Роналду в интервью Дель Пьеро рассказал, чем хочет заниматься после завершения карьеры
Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.
"Я бы хотел заниматься съемкой фильмов. У меня есть отели, спортивные залы, своя линия одежды. Я вижу себя в качестве бизнесмена.
Сейчас я сосредоточен на том, что делаю. Хотя я ясно знаю, что рано или поздно настанет момент уйти. Моя жизнь после футбола будет прекрасной, я уверен. Я говорю не о деньгах, а о том, что буду получать удовольствие от других занятий", – сказал Роналду в интервью Sky Italia.
Отметим, что интервью у португальца брал бывший нападающий Ювентуса Алессандро Дель Пьеро.
Ранее сообщалось, что Роналду попросил продать его в Манчестер Юнайтед.
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