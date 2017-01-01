Роналду в интервью Дель Пьеро рассказал, чем хочет заниматься после завершения карьеры

Лидер Реала рассказал, чем он планирует заниматься после того, как повесит бутсы на гвоздь.

Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

"Я бы хотел заниматься съемкой фильмов. У меня есть отели, спортивные залы, своя линия одежды. Я вижу себя в качестве бизнесмена.

Сейчас я сосредоточен на том, что делаю. Хотя я ясно знаю, что рано или поздно настанет момент уйти. Моя жизнь после футбола будет прекрасной, я уверен. Я говорю не о деньгах, а о том, что буду получать удовольствие от других занятий", – сказал Роналду в интервью Sky Italia.

Отметим, что интервью у португальца брал бывший нападающий Ювентуса Алессандро Дель Пьеро.

Ранее сообщалось, что Роналду попросил продать его в Манчестер Юнайтед.

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