Футболистов турецкого гранда застукали с проститутками

Игроки сборной Турции Озан Туфан и Алпер Потук влипли в секс-скандал.

Футболисты сборной Турции и Фенерабахче попали в секс-скандал. Фоторепортеры застукали Озана Туфана и Алпера Потука с двумя проститутками.

По информации ресурса Fanatik, Потук скрылся с места событий, как только почувствовал, что пахнет жареным, оставив партнера отдуваться за двоих.

Отмечается, что инцидент случился после победы Фенербахче в 1/8 финала Кубка Турции.

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