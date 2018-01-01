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Футболистов турецкого гранда застукали с проститутками

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Игроки сборной Турции Озан Туфан и Алпер Потук влипли в секс-скандал.
Игроки Фенербахче засветились с проститутками
Игроки Фенербахче засветились с проститутками
fanatik.com.tr

Футболисты сборной Турции и Фенерабахче попали в секс-скандал. Фоторепортеры застукали Озана Туфана и Алпера Потука с двумя проститутками.

По информации ресурса Fanatik, Потук скрылся с места событий, как только почувствовал, что пахнет жареным, оставив партнера отдуваться за двоих.

Отмечается, что инцидент случился после победы Фенербахче в 1/8 финала Кубка Турции.

Ранее сообщалось, что в России незнакомка ударила Пуйоля резиновым пенисом.

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Теги: Фенербахче, футболисты, проститутки, скандал, фото, вне игры, футбол
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