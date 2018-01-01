Коутиньо начал поиски дома в Барселоне – СМИ

Полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо, похоже, близок к подписанию контракта с Барселоной.

Бразильский полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо намерен зимой перейти в Барселону и уже начал поиски жилья в столице Каталонии, сообщает Mundo Deportivo.

Трансферная сага по переходу хавбека в Барселону летом была одной из главных футбольных тем. Похоже, что зимой Филиппе намного ближе к этому переходу.

Ранее сообщалось, что "блаугранас" заплатят за Коутиньо требуемые 150 миллионов евро, а сам футболист заработает за 5 лет в Барселоне 60 миллионов.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Коутиньо провел 13 матчей и отметился 7 голами и 7 результативными передачами.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!