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Защитник Ливерпуля предстанет перед судом сразу после дня рождения

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Джон Флэнаган обвиняется в нападении.
Джон Флэнаган
Джон Флэнаган
Getty Images

Защитник Ливерпуля Джон Флэнаган предстанет перед судом 2 января – на следующий день после своего дня рождения.

Игрок обвиняется в нападении. Инцидент произошел 22 декабря в Ливерпуле в 3:20 утра. Подробности случившегося не разглашаются. Тогда 24-летний Флэнаган был арестован и выпущен под залог.

“В клубе узнали о предполагаемом инциденте с участием члена первой команды. Мы не будем больше комментировать это, пока компетентные органы проводят расследование“, – заявил представитель Ливерпуля.

Добавим, что Флэнаган в сезоне-2017/18 вышел на поле только один раз в третьем раунде Кубка английской лиги.

Накануне Ливерпуль договорился о трансфере защитника за рекордные деньги.

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Теги: Ливерпуль, суд, чемпионат Англии по футболу
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