Защитник Ливерпуля предстанет перед судом сразу после дня рождения
Джон Флэнаган обвиняется в нападении.
Защитник Ливерпуля Джон Флэнаган предстанет перед судом 2 января – на следующий день после своего дня рождения.
Игрок обвиняется в нападении. Инцидент произошел 22 декабря в Ливерпуле в 3:20 утра. Подробности случившегося не разглашаются. Тогда 24-летний Флэнаган был арестован и выпущен под залог.
“В клубе узнали о предполагаемом инциденте с участием члена первой команды. Мы не будем больше комментировать это, пока компетентные органы проводят расследование“, – заявил представитель Ливерпуля.
Добавим, что Флэнаган в сезоне-2017/18 вышел на поле только один раз в третьем раунде Кубка английской лиги.
Накануне Ливерпуль договорился о трансфере защитника за рекордные деньги.
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