Кагава довел до слез ребенка своими финтами

Японский футболист поиграл в футбол с сыном друга.

Игрок дортмундской Боруссии Синдзи Кагава поиграл в футбол с сыном друга.

Однако, японец немного переусердствовал и довел ребенка до слез своими финтами, недавая ребенку пол минуты отобрать у себя мяч.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко стал соавтором одного из лучших голов первой части сезона в Бундеслиге.