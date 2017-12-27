Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Кагава довел до слез ребенка своими финтами

Комментариев: 0
Японский футболист поиграл в футбол с сыном друга.
Синдзи Кагава
Синдзи Кагава
Getty Images

Игрок дортмундской Боруссии Синдзи Кагава поиграл в футбол с сыном друга.

Однако, японец немного переусердствовал и довел ребенка до слез своими финтами, недавая ребенку пол минуты отобрать у себя мяч.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко стал соавтором одного из лучших голов первой части сезона в Бундеслиге.

Поделись:
Теги: футбол, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, Боруссия Дортмунд, Синдзи Кагава
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь