Кагава довел до слез ребенка своими финтами
Японский футболист поиграл в футбол с сыном друга.
Игрок дортмундской Боруссии Синдзи Кагава поиграл в футбол с сыном друга.
Однако, японец немного переусердствовал и довел ребенка до слез своими финтами, недавая ребенку пол минуты отобрать у себя мяч.
この悔しさが人を強くする😭👍#sk23 #training #友情#この後仲直り pic.twitter.com/2eJ1VESLj9— SHINJI KAGAWA / 香川真司 (@S_Kagawa0317) 27 декабря 2017 г.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко стал соавтором одного из лучших голов первой части сезона в Бундеслиге.
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