Неймар расказал, что в 2014 году мог завершить карьеру футболиста

Бразильский полузащитник сообщил, что была вероятность, что он станет инвалидом после травмы.

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар рассказал о том, что мог потерять возможность ходить, когда получил травму на чемпионате мира. Тогда колумбиец Хуан Суньига ударил бразильского вингера ногой в спину.

"После того, как Суньига ударил меня, я почувствовал боль, но попытался встать. Однако, боль увеличилась, и я помню, как моя голова упала на газон. Марсело говорил мне не вставать, но я хотел продолжать играть, я хотел забивать.

Когда подбежали доктора, я в ужасе осознал, что не мог пошевелить ногами. Тогда я начал плакать, потому что перестал что-либо чувствовать. После всех тестов доктора сообщили мне, что я мог потерять возможность ходить. Как оказалось, еще два сантиметра – и я бы остался инвалидом", – рассказал Неймар Goal.com.

Ранее сообщалось, что Неймар назвал сборную, которая всех удивит на ЧМ-2018.