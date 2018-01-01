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Неймар расказал, что в 2014 году мог завершить карьеру футболиста

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Бразильский полузащитник сообщил, что была вероятность, что он станет инвалидом после травмы.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар рассказал о том, что мог потерять возможность ходить, когда получил травму на чемпионате мира. Тогда колумбиец Хуан Суньига ударил бразильского вингера ногой в спину.

"После того, как Суньига ударил меня, я почувствовал боль, но попытался встать. Однако, боль увеличилась, и я помню, как моя голова упала на газон. Марсело говорил мне не вставать, но я хотел продолжать играть, я хотел забивать.

Когда подбежали доктора, я в ужасе осознал, что не мог пошевелить ногами. Тогда я начал плакать, потому что перестал что-либо чувствовать. После всех тестов доктора сообщили мне, что я мог потерять возможность ходить. Как оказалось, еще два сантиметра – и я бы остался инвалидом", – рассказал Неймар Goal.com.

Ранее сообщалось, что Неймар назвал сборную, которая всех удивит на ЧМ-2018.

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Теги: футбол, Сборная Бразилии по футболу, Чемпионат мира по футболу 2014, Неймар, травма
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