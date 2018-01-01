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Неймар назвал сборную, которая всех удивит на ЧМ-2018

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Бразильский форвард считает, что Исландия может преподнести сюрприз.
Сборная Исландии по футболу
Сборная Исландии по футболу
Getty Images

Нападающий Пари Сен-Жермен и сборной Бразилии Неймар рассказал в интервью экс-одноклубнику Жерару Пике, кто по его мнению может стать сюрпризом чемпионата мира в России, сообщает The Players' Tribune.

"Думаю, это будет Исландия. Я смотрел один из их матчей, они хорошо играли. Они понравились мне и должны удивить нас", – рассказал Неймар.

Отметим, что соперниками исландцев по группе стали Аргентина, Хорватия и Нигерия.

Ранее сообщалось, что английских фанатов предупредили о нападениях голодных медведей во время ЧМ-2018 в России.

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Теги: футбол, чемпионат мира, Неймар, Сборная Исландии по футболу, Сборная Бразилии по футболу
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