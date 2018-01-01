Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Выживший футболист Шапекоэнсе в шутку симулировал судорогу протеза

Комментариев: 0
Несмотря на потерю ноги в авиакатастрофе, Жаксон Фолман продолжает наслаждаться жизнью.
Жаксон Фолман
Жаксон Фолман

Одним из выживших в страшной авиакатастрофе, в которую попал футбольный клуб Шапекоэнсе, был голкипер команды Жаксон Фолман. В результате полученных травм ему пришлось ампутировать ногу и установить протез.

Спортсмен не сдался и спустя время приступил к тренировкам. На днях он получил приглашение принять участие в благотворительном матче "Друзей Тите" (тренера сборной Бразилии) против "Друзей Карилле" (наставника Коринтианса).

В одном из эпизодов Жаксон Фолман сделал вид, разумеется, в шутку, что ему свело протез. Игроки бросились на помощь, а смеялся даже судья.

Ранее сообщалось, что Жаксон Фолман хочет принять участие на Паралимпиаде.

Поделись:
Теги: футбол, видео, Жаксон Фолман, Шапекоэнсе
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь