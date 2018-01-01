Выживший футболист Шапекоэнсе в шутку симулировал судорогу протеза

Несмотря на потерю ноги в авиакатастрофе, Жаксон Фолман продолжает наслаждаться жизнью.

Одним из выживших в страшной авиакатастрофе, в которую попал футбольный клуб Шапекоэнсе, был голкипер команды Жаксон Фолман. В результате полученных травм ему пришлось ампутировать ногу и установить протез.

Спортсмен не сдался и спустя время приступил к тренировкам. На днях он получил приглашение принять участие в благотворительном матче "Друзей Тите" (тренера сборной Бразилии) против "Друзей Карилле" (наставника Коринтианса).

В одном из эпизодов Жаксон Фолман сделал вид, разумеется, в шутку, что ему свело протез. Игроки бросились на помощь, а смеялся даже судья.

Ранее сообщалось, что Жаксон Фолман хочет принять участие на Паралимпиаде.