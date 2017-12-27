Фееричный гол индийского паренька, который за восемь секунд обыграл пятерых соперников

Юный 17-летний индийский форвард продемонстрировал невероятную технику и отправил мяч в ворота.

В матче чемпионата Индии Индиан Эрроус обыграл Шиллонг Ладжонг со счетом 2:0.

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Роскошный мяч в ворота соперника на 86-й минуте матча положил нападающий Индиан Эрроус Наорем Нонгдамба, который за 8 секунд сумел обойти пятерых игроков и отправить мяч в сетку.

Нонгдамбе всего 17 лет и он входит в состав сборной Индии U-17.

Индийский футболист обыграл 5 соперников и забил pic.twitter.com/F2UmLxcPOp — Drafts (@dotrustaff) 26 грудня 2017 р.

Ранее сообщалось, что африканский парнишка выполнил нереальный финт.

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