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Фееричный гол индийского паренька, который за восемь секунд обыграл пятерых соперников

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Юный 17-летний индийский форвард продемонстрировал невероятную технику и отправил мяч в ворота.

В матче чемпионата Индии Индиан Эрроус обыграл Шиллонг Ладжонг со счетом 2:0.

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Роскошный мяч в ворота соперника на 86-й минуте матча положил нападающий Индиан Эрроус Наорем Нонгдамба, который за 8 секунд сумел обойти пятерых игроков и отправить мяч в сетку.

Нонгдамбе всего 17 лет и он входит в состав сборной Индии U-17.

Ранее сообщалось, что африканский парнишка выполнил нереальный финт.

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Теги: чемпионат Индии по футболу, футбол, видео, гол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
galanov    27.12.2017, 11:01
Оценка:  0
galanov
не увидел выдающейся техники... а вот "дырявых" защитников без головы - целую пачку)
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