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Роналду обиделся на президента Реала – источник

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Португальская звезда разочарована тем, как идут дела у мадридского клуба.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Лидер мадридского Реала Криштиану Роналду расстроен ведением дел в клубе и обиделся на президента "сливочных" Флорентино Переса, сообщает 9sportpro.com ссылаясь на журналиста Дункана Касла.

По информации издания, игрок неудовлетворен результатами, которые показывает команда в последнее время, а также разочарован тем, что не сумел договориться об улучшении условий контрактного соглашения

Еще одной причиной возможной обиды является то, что Перес общался с Неймаром во время вручения португальцу пятого Золотого мяча.

Отметим, что контракт португальца с мадридским клубам рассчитан до 2021 года.

Напомним, что Барселона потроллила Криштиану Роналду после победы в Эль Классико.

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Теги: футбол, чемпионат Испании по футболу, Криштиану Роналду, Флорентино Перес
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Комментариев (3)
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Нех@й ныть!
гость  (аноним)  26.12.2017, 20:16
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гость
Все нормально, парень уже стар. Хочет больше бабла срубить.
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