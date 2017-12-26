Роналду обиделся на президента Реала – источник

Португальская звезда разочарована тем, как идут дела у мадридского клуба.

Лидер мадридского Реала Криштиану Роналду расстроен ведением дел в клубе и обиделся на президента "сливочных" Флорентино Переса, сообщает 9sportpro.com ссылаясь на журналиста Дункана Касла.

По информации издания, игрок неудовлетворен результатами, которые показывает команда в последнее время, а также разочарован тем, что не сумел договориться об улучшении условий контрактного соглашения.

Еще одной причиной возможной обиды является то, что Перес общался с Неймаром во время вручения португальцу пятого Золотого мяча.

Отметим, что контракт португальца с мадридским клубам рассчитан до 2021 года.

Напомним, что Барселона потроллила Криштиану Роналду после победы в Эль Классико.