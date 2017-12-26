Come To Besiktas: турецкий клуб оригинально представил Виду
Хорватский футболист перешел в состав турецкого клуба.
Турецкий Бешикташ оригинально представил новичка команды Домагоя Виды.
На официальном аккаунте клуба в Twitter появился видеоролик, где была оригинальна обыграна фраза турецких болельщиков, которой они призывали игрока пополнить состав “орлов“.
#ComeToBeşiktaş ⚡ pic.twitter.com/xnr7OLUpkw— Beşiktaş JK (@Besiktas) 26 декабря 2017 г.
Напомним, что этим летом Бешикташ выпустил футболку с самой популярной в мире фразой.
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