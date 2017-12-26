Come To Besiktas: турецкий клуб оригинально представил Виду

Хорватский футболист перешел в состав турецкого клуба.

Турецкий Бешикташ оригинально представил новичка команды Домагоя Виды.

На официальном аккаунте клуба в Twitter появился видеоролик, где была оригинальна обыграна фраза турецких болельщиков, которой они призывали игрока пополнить состав “орлов“.

Напомним, что этим летом Бешикташ выпустил футболку с самой популярной в мире фразой.