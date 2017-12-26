Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Come To Besiktas: турецкий клуб оригинально представил Виду

Комментариев: 1
Хорватский футболист перешел в состав турецкого клуба.
Домагой Вида (в центре)
Домагой Вида (в центре)
twitter.com/fanatikcomtr

Турецкий Бешикташ оригинально представил новичка команды Домагоя Виды.

На официальном аккаунте клуба в Twitter появился видеоролик, где была оригинальна обыграна фраза турецких болельщиков, которой они призывали игрока пополнить состав “орлов“.

Напомним, что этим летом Бешикташ выпустил футболку с самой популярной в мире фразой.

Поделись:
Теги: футбол, Бешикташ, Динамо Киев, Домагой Вида, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  26.12.2017, 20:58
Оценка:  0
гость
https://youtu.be/3Myij1dGYu8 - Интер - Лацио (Прогноз)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь