Экс-игрок Днепра продолжит карьеру в Казахстане
Джаба Канкава подписал контракт с Тоболом.
Джаба Канкава перешел в Тобол в качестве свободного агента, сообщил официальный сайт казахстанского клуба.
Последним место работы 31-летнего полузащитника был французский Реймс, за который в прошлом сезоне он провел 20 матчей в Лиге 2.
Отметим, что Тобол завершил национальное первенство в 2017 году на пятом месте.
В Украине грузинский футболист известен по выступлениям за киевский Арсенал, Днепр и Кривбасс.
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