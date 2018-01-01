Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Экс-игрок Днепра продолжит карьеру в Казахстане

Комментариев: 0
Джаба Канкава подписал контракт с Тоболом.
Джаба Канкава
Джаба Канкава
Getty Images

Джаба Канкава перешел в Тобол в качестве свободного агента, сообщил официальный сайт казахстанского клуба.

Последним место работы 31-летнего полузащитника был французский Реймс, за который в прошлом сезоне он провел 20 матчей в Лиге 2.

Отметим, что Тобол завершил национальное первенство в 2017 году на пятом месте.

В Украине грузинский футболист известен по выступлениям за киевский Арсенал, Днепр и Кривбасс.

Поделись:
Теги: футбол, Джаба Канкава, трансфер, Тобол, Днепр
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь