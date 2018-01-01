Экс-игрок Днепра продолжит карьеру в Казахстане

Джаба Канкава подписал контракт с Тоболом.

Джаба Канкава перешел в Тобол в качестве свободного агента, сообщил официальный сайт казахстанского клуба.

Последним место работы 31-летнего полузащитника был французский Реймс, за который в прошлом сезоне он провел 20 матчей в Лиге 2.

Отметим, что Тобол завершил национальное первенство в 2017 году на пятом месте.

В Украине грузинский футболист известен по выступлениям за киевский Арсенал, Днепр и Кривбасс.