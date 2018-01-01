Известный карикатурист показал, как Месси и Суарес испугали Реал на Бернабеу
Омар Момани нарисовал свое видение результата Эль Класико.
В субботу, 23 декабря, состоялся главный матч первой части чемпионата Испании – Эль Класико. Мадридский Реал, который после победы на Клубном чемпионате мира вернулся домой, на Сантьяго Бернабеу принимал Барселону.
Гол Луиса Суареса и великолепная игра Лионеля Месси, отдавшего голевую передачу даже лишившись бутсы, помогли Барселоне разгромить хозяев 3:0 и увеличить отрыв в таблице чемпионата до 14 очков.
Известный карикатурист Омар Момани не упустил возможность изобразить такой результат матча.
Ранее сообщалось, что Барселона потроллила Роналду после победы в Эль Класико.
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