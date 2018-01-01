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Итальянский телеканал покажет туринское дерби без комментариев из-за забастовки

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Журналисты телеканала Rai Sport пошли на крайние меры из-за произвола.
В Италии туринское дерби покажут без комментариев из-за забастовки
В Италии туринское дерби покажут без комментариев из-за забастовки
Getty Images

Впервые в истории телеканал Rai Sport не получил права на трансляцию матчей чемпионата мира, который следующим летом пройдет в России. В связи с этим 120 сотрудников канала объявили забастовку.

Телеканал запустит туринское дерби без комментариев, не проведет включения с кромки поля и интервью.

Экслюзивное право на показ матчей ЧМ-2018 в Италии получила телекомпания Mediaset, которой владеет бывший хозяин Милана Сильвио Берлускони.

Отметим, что матч 1/4 финала Кубка Италии Ювентус – Торино запланирован на 3 января.

Напомним, что сборная Италии не пробилась на ЧМ-2018, проиграв в матчах плей-офф Швеции.

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Теги: Ювентус, Торино, Кубок Италии, трансляция, забастовка, журналисты, футбол
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