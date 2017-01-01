Неймар забил красивый гол в благотворительном матче со звездами шоу-бизнеса
Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар во время отпуска на родине принял участие в товарищеском благотворительном матче с участием звезд шоу-бизнеса, спорта и кино, сообщает Sports Illustrated.
25-летний футболист успел отыграть в составах обеих команд и отметился красивым голом. Неймар сначала за счет дриблинга вынудил голкипера команды соперника выйти из ворот, а затем технично пробил по мячу, который парашютом перелетел над вратарем и оказался в сетке ворот.
JOGA FÁCIL!!! Olha o gol que o @NeymarJr marcou no jogo beneficente #FomeSóDeBola!#NossoFutebol pic.twitter.com/2u3hPJExJv— SporTV (@SporTV) 23 декабря 2017 г.
В этом матче, который завершился со счетом 11:7, также приняли участие игрок НБА Нене Илариуи известный актер Кайо Кастро.
Ранее сообщалось, что Неймар дал свое согласие на переход в Реал.
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