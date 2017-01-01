Неймар забил красивый гол в благотворительном матче со звездами шоу-бизнеса

Неймар отправился в Бразилию на время перерыва в чемпионате Франции, однако сразу же получил предложение сыграть в футбол.

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар во время отпуска на родине принял участие в товарищеском благотворительном матче с участием звезд шоу-бизнеса, спорта и кино, сообщает Sports Illustrated.

25-летний футболист успел отыграть в составах обеих команд и отметился красивым голом. Неймар сначала за счет дриблинга вынудил голкипера команды соперника выйти из ворот, а затем технично пробил по мячу, который парашютом перелетел над вратарем и оказался в сетке ворот.

В этом матче, который завершился со счетом 11:7, также приняли участие игрок НБА Нене Илариуи известный актер Кайо Кастро.

Ранее сообщалось, что Неймар дал свое согласие на переход в Реал.

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