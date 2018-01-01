Арда Туран может стать одноклубником Домагоя Виды

Арда Туран готов перейти в Бешикташ.

Полузащитник каталонской Барселоны Арда Туран может зимой перейти в стамбульский Бешикташ.

30-летний хавбек ни разу не появился на поле в составе "сине-гранатовых" в текущем сезоне, поэтому практически наверняка покинет команду в январское трансферное окно.

Переговоры футболиста с руководством турецкого клуба близки к завершению, сообщает Fanatik со ссылкой на NTV Sports.

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Сам игрок открыл для такого варианта продолжения карьеры, однако в Бешикташе окончательное решение пока не принято.

Туран является воспитанником Галатасарая – принципиального соперника "черных орлов".

Напомним, что в Бешикташ также перешел экс-защитник Динамо Домагой Вида.

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