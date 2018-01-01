Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Арда Туран может стать одноклубником Домагоя Виды

Комментариев: 0
Арда Туран готов перейти в Бешикташ.
Арда Туран
Арда Туран
Getty Images

Полузащитник каталонской Барселоны Арда Туран может зимой перейти в стамбульский Бешикташ.

30-летний хавбек ни разу не появился на поле в составе "сине-гранатовых" в текущем сезоне, поэтому практически наверняка покинет команду в январское трансферное окно.

Переговоры футболиста с руководством турецкого клуба близки к завершению, сообщает Fanatik со ссылкой на NTV Sports.

Читай также: Шахтер отказал в трансфере Марлоса в турецкий клуб

Сам игрок открыл для такого варианта продолжения карьеры, однако в Бешикташе окончательное решение пока не принято.

Туран является воспитанником Галатасарая – принципиального соперника "черных орлов".

Напомним, что в Бешикташ также перешел экс-защитник Динамо Домагой Вида.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Арда Туран, Барселона, трансфер, Бешикташ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь