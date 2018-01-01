Неймар дал свое согласие на переход в Реал – СМИ

Бразилец может продолжить карьеру на Сантьяго Бернабеу.

Форвард ПСЖ Неймар, который летом перебрался в Париж из Барселоны за 222 миллиона евро, хочет вновь вернуться в Испанию, сообщает издание Diario Gol.

По информации источника, бразилец дал свое добро на переход в мадридский Реал летом 2019 года, чтобы до этого времени выиграть Лигу чемпионов с французским клубом.

В свою очередь, представители "сливочных" уже пытаются начать переговоры с руководством ПСЖ.

Напомним, ранее Неймар заявил, что сделает все, чтобы выбить Реал из Лиги чемпионов.

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