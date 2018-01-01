Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Неймар дал свое согласие на переход в Реал – СМИ

Комментариев: 0
Бразилец может продолжить карьеру на Сантьяго Бернабеу.
Неймар
Неймар
Getty Images

Форвард ПСЖ Неймар, который летом перебрался в Париж из Барселоны за 222 миллиона евро, хочет вновь вернуться в Испанию, сообщает издание Diario Gol.

По информации источника, бразилец дал свое добро на переход в мадридский Реал летом 2019 года, чтобы до этого времени выиграть Лигу чемпионов с французским клубом.

В свою очередь, представители "сливочных" уже пытаются начать переговоры с руководством ПСЖ.

Напомним, ранее Неймар заявил, что сделает все, чтобы выбить Реал из Лиги чемпионов.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Неймар, ПСЖ, переход, Реал Мадрид, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь