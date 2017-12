Нападающий Боавишты Эду Феррейра умер сегодня в возрасте 20 лет, сообщает пресс-служба португальского клуба. Молодому футболисту в ноябре прошлого года был диагностирован рак.

Эду Феррейра прервал свою спортивную карьеру, когда стало известно о его болезни, и с тех пор вел борьбу с онкологическим заболеванием.

В декабре 2017 года Боавишта в знак поддержки продлила с форвардом контракт до конца сезона-2018/19.

"Эду ушел, но он никогда не покинет нас! Сегодня на небесах появилась ещё одна звезда. Покойся с миром, Эду!", – говорится в сообщении.

Edu partiu, mas nunca nos vai deixar!

Hoje, há mais uma estrela no Céu 🌟

Descansa em Paz, Edu! pic.twitter.com/Qdstqqv4BJ