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Нападающий Боавишты умер от рака в возрасте 20 лет

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Молодой португальский форвард Эду Феррейра скончался после продолжительной борьбы с болезнью.
Эду Феррейра
Эду Феррейра
boavistafc.pt

Нападающий Боавишты Эду Феррейра умер сегодня в возрасте 20 лет, сообщает пресс-служба португальского клуба. Молодому футболисту в ноябре прошлого года был диагностирован рак.

Эду Феррейра прервал свою спортивную карьеру, когда стало известно о его болезни, и с тех пор вел борьбу с онкологическим заболеванием.

В декабре 2017 года Боавишта в знак поддержки продлила с форвардом контракт до конца сезона-2018/19.

"Эду ушел, но он никогда не покинет нас! Сегодня на небесах появилась ещё одна звезда. Покойся с миром, Эду!", – говорится в сообщении.

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