Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Хави: Барселона больше не играет в футбол, в отличие от Сити Пепа Гвардиолы

Комментариев: 0
Бывший капитан Барселоны считает, что каталонцы утратили магию.
Хави
Хави
Getty Images

Бывший полузащитник Барселоны Хави поделился впечатлениями от победы каталонского клуба над Реалом (3:0).

"Барселона больше не играет в футбол. Это почти другой вид спорта. Только Гвардиола и Манчестер Сити играют в столь же стильный и изящный футбол.

Тем не менее, в нынешней ситуации Вальверде на 100% подходит под эту модель Барселоны", – выразил мнение в интервью Marca рекордсмен по матчам за Барселоны.

Читай также: Месси - это проклятие Реала – Хави

"Позиционная игра у Барселоны хороша, и Месси находится в центре всего. Каталонцы используют пространство. Паулиньо классно угрожает воротам соперника из глубины", – добавил Хави.

После победы в Класико Барселона оторвались от Реала на 14 очков, а от ближайшего преследователя Атлетико – на 9. 37-летний Хави выступает за Аль-Садд с 2015 года.

Ранее сообщалось, что Барселона потроллила Роналду после победы в Эль Класико.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Хави, Барселона, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь