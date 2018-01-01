Хави: Барселона больше не играет в футбол, в отличие от Сити Пепа Гвардиолы

Бывший капитан Барселоны считает, что каталонцы утратили магию.

Бывший полузащитник Барселоны Хави поделился впечатлениями от победы каталонского клуба над Реалом (3:0).

"Барселона больше не играет в футбол. Это почти другой вид спорта. Только Гвардиола и Манчестер Сити играют в столь же стильный и изящный футбол.

Тем не менее, в нынешней ситуации Вальверде на 100% подходит под эту модель Барселоны", – выразил мнение в интервью Marca рекордсмен по матчам за Барселоны.

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"Позиционная игра у Барселоны хороша, и Месси находится в центре всего. Каталонцы используют пространство. Паулиньо классно угрожает воротам соперника из глубины", – добавил Хави.

После победы в Класико Барселона оторвались от Реала на 14 очков, а от ближайшего преследователя Атлетико – на 9. 37-летний Хави выступает за Аль-Садд с 2015 года.

Ранее сообщалось, что Барселона потроллила Роналду после победы в Эль Класико.

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