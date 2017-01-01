Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Главный тренер Валенсии попал в больницу после ДТП с диким кабаном

Комментариев: 0
Гарсия Тораль попал в аварию по пути в родную Астурию, куда направлялся для празднования Рождества с семьей.
Марселино Гарсия Тораль
Марселино Гарсия Тораль
fourfourtwo.com

Главный тренер Валенсии Марселино Гарсия Тораль сегодня утром, 24 декабря, угодил в автомобильную аварию.

Специалист направлялся в родную Астурию, чтобы отметить со своей семьей Рождество. Мужчина сбил на трассе кабана, в результате чего получил незначительные травмы, после которых его быстро отпустили из больницы.

Более серьезные повреждения получила 81-летняя мать Марселино, которая осталась в госпитале, сообщает Marca.

Марселино Гарсия Тораль возглавляет Валенсию с лета 2017 года. "Летучие мыши" занимают третье место в Ла Лиге, отставая от лидирующей Барселоны на 11 баллов.

Ранее сообщалось, что игрок Ромы попал в серьезное ДТП.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Валенсия, тренер, ДТП, кабан, вне игры, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь