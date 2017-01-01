Главный тренер Валенсии попал в больницу после ДТП с диким кабаном

Гарсия Тораль попал в аварию по пути в родную Астурию, куда направлялся для празднования Рождества с семьей.

Главный тренер Валенсии Марселино Гарсия Тораль сегодня утром, 24 декабря, угодил в автомобильную аварию.

Специалист направлялся в родную Астурию, чтобы отметить со своей семьей Рождество. Мужчина сбил на трассе кабана, в результате чего получил незначительные травмы, после которых его быстро отпустили из больницы.

Более серьезные повреждения получила 81-летняя мать Марселино, которая осталась в госпитале, сообщает Marca.

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, herido leve tras sufrir un accidente de tráfico al chocar con un jabalí en la AP-68 https://t.co/6iYGpyDYnX pic.twitter.com/3hpwPrfezm — Antena3Noticias (@A3Noticias) 24 декабря 2017 г.

Марселино Гарсия Тораль возглавляет Валенсию с лета 2017 года. "Летучие мыши" занимают третье место в Ла Лиге, отставая от лидирующей Барселоны на 11 баллов.

Ранее сообщалось, что игрок Ромы попал в серьезное ДТП.

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