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Месси обошел Роналду в гонке европейских бомбардиров в 2017 году

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Аргентинец в очередной раз показывает свои феноменальные бомбардирские способности.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

В субботу, 23-го декабря, Лионель Месси забил в Класико 54-й свой гол в календарном году, опередив на один мяч Харри Кейна, Эдинсона Кавани, Роберта Левандовски и Криштиану Роналду в списке бомбардиров этого года.

Список ТОП-5 бомбардиров:

1) 54 Лионель Месси (64 матчи, 0,84 гола в среднем за игру)
2) 53 Роберт Левандовски (55, 0,84)
3) 53 Гарри Кейн (51, 1,03)
4) 53 Криштиану Роналду (59, 0,89)
5) 53 Эдинсон Кавани (62, 0,85)

Месси, Роналду, Кавани и Левандовски в 2017-м уже не сыграют. Поэтому обогнать аргентинца может только Гарри Кейн. В субботу он оформил хет-трик в матче с Бернли, а 26-го декабря его команда сыграет с Саутгемптоном.

Ранее сообщалось, что Месси потерял бутсу, но все равно отдал голевой пас в Эль Класико.

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Теги: Лионель Месси, бомбардир, футбол
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  24.12.2017, 22:02
Оценка:  0
гость
Какой-то супер математик считал))
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