Месси обошел Роналду в гонке европейских бомбардиров в 2017 году

Аргентинец в очередной раз показывает свои феноменальные бомбардирские способности.

В субботу, 23-го декабря, Лионель Месси забил в Класико 54-й свой гол в календарном году, опередив на один мяч Харри Кейна, Эдинсона Кавани, Роберта Левандовски и Криштиану Роналду в списке бомбардиров этого года.

Список ТОП-5 бомбардиров:

1) 54 Лионель Месси (64 матчи, 0,84 гола в среднем за игру)

2) 53 Роберт Левандовски (55, 0,84)

3) 53 Гарри Кейн (51, 1,03)

4) 53 Криштиану Роналду (59, 0,89)

5) 53 Эдинсон Кавани (62, 0,85)

Leo Messi in 2017:



Games 64

Goals 54 #UCL pic.twitter.com/Vkh65a7U8T — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 24 декабря 2017 г.

Месси, Роналду, Кавани и Левандовски в 2017-м уже не сыграют. Поэтому обогнать аргентинца может только Гарри Кейн. В субботу он оформил хет-трик в матче с Бернли, а 26-го декабря его команда сыграет с Саутгемптоном.

Ранее сообщалось, что Месси потерял бутсу, но все равно отдал голевой пас в Эль Класико.

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