Наставник "россонери" намерен делать команду.

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо после поражения от Аталанты (0:2) объяснил, почему "россонери" так неубедительно играют.

"Вы спрашиваете о моей отставке? Я тоже думал об этом, но на данный момент это самая меньшая проблема в Милане. Нам нужно найти правильный подход к тренировкам и играм.

Фанаты протестуют, хотят яркого футбола. Но, чтобы этого добиться, нам нужно не только улучшить физические кондиции. Нам также необходимо наладить дела в психологии. И тут проблема не в отдельно взятом футболисте.

У нас сейчас нет команды и моя задача ее сделать. Мы должны быть на поле прежде всего командой", – приводит слова Гаттузо Football Italia.

Ранее сообщалось, что Милану грозит немалый штраф от УЕФА.