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Обиженный Рамос после Эль Класико пытался задеть Каталонию

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Защитник мадридского Реала заговорил о политике после поражения от Барселоны.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Защитник Реала Серхио Рамос после разгромного поражения от Барселоны в матче 17-го тура испанской Примеры прокомментировал эпизод во втором тайме, когда он грубо ударил рукой по голове форварда каталонской команды Луиса Суареса.

"Я не собирался бить Суареса. Теперь в Барселоне скажут, что за этот фол я должен сесть в тюрьму, как и Пучдемон", – заявил футболист.

Отметим, что речь шла о Карселе Пучдемоне, бывшего президента Каталонии, который в нынешнее время находится в Бельгии. Осенью этого года за организацию референдума власти Испании обвинили политика в мятеже и растрате бюджетных средств. Теперь ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что Барселона потроллила Криштиану Роналду после победы в Эль Класико.

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Теги: футбол, Серхио Рамос, Реал Мадрид, Барселона, чемпионат Испании по футболу, политика, Каталония
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