Барселона потроллила Роналду после победы в Эль Класико

Барселона одержала разгромную победу над Реалом (3:0) на Сантьяго Бернабеу.

После матча каталонцы отпраздновали победу в раздевалке, а командное фото опубликовали в социальных сетях.

Интересно, что на снимке Алейш Видаль, автор одного из голов в поединке, запечатлен в позе, напоминающей фирменную стойку Криштиану Роналду. Разумеется, это не осталось незамеченным фанатами.

LMFAOOOOO VIDAL IS ACTUALLY IMITATING RONALDO FLEXING ABS POSE Sksksksksks pic.twitter.com/7OOAZ6HJKH

Is aleix vidal doing what ronaldo does before a free kick....☺️☺️☺️☺️ pic.twitter.com/0TtXJFecPG