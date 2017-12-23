Барселона потроллила Роналду после победы в Эль Класико
Фанаты каталонского клуба оценили выходку Алейша Видаля.
Барселона одержала разгромную победу над Реалом (3:0) на Сантьяго Бернабеу.
После матча каталонцы отпраздновали победу в раздевалке, а командное фото опубликовали в социальных сетях.
Интересно, что на снимке Алейш Видаль, автор одного из голов в поединке, запечатлен в позе, напоминающей фирменную стойку Криштиану Роналду. Разумеется, это не осталось незамеченным фанатами.
LMFAOOOOO VIDAL IS ACTUALLY IMITATING RONALDO FLEXING ABS POSE Sksksksksks pic.twitter.com/7OOAZ6HJKH— J. (@ElaficionadoFC) 23 декабря 2017 г.
Vidal trolling Ronaldo 😂 pic.twitter.com/wqYMiXLdgB— Haitham Culé (@fcbnews_0) 23 декабря 2017 г.
Is aleix vidal doing what ronaldo does before a free kick....☺️☺️☺️☺️ pic.twitter.com/0TtXJFecPG— Barcalove (@monditborpujari) 23 декабря 2017 г.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси потерял бутсу, но все равно отдал голевой пас в Эль Класико.
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