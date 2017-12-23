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Барселона потроллила Роналду после победы в Эль Класико

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Фанаты каталонского клуба оценили выходку Алейша Видаля.
Барселона празднует победу в Эль Класико
Барселона празднует победу в Эль Класико
Getty Images

Барселона одержала разгромную победу над Реалом (3:0) на Сантьяго Бернабеу.

После матча каталонцы отпраздновали победу в раздевалке, а командное фото опубликовали в социальных сетях.

Интересно, что на снимке Алейш Видаль, автор одного из голов в поединке, запечатлен в позе, напоминающей фирменную стойку Криштиану Роналду. Разумеется, это не осталось незамеченным фанатами.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси потерял бутсу, но все равно отдал голевой пас в Эль Класико.

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Теги: футбол, Барселона, Реал Мадрид, фото
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