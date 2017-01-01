Месси потерял бутсу, но все равно отдал голевой пас в Эль Класико

Потеря одной бутсы не помешала аргентинскому форварду выполнить голевую передачу в матче с Реалом.

Нападающий Барселоны Лионель Месси отметился голом и результативной передачей в матче с Реалом (0:3) в рамках 17-го тура испанской Примеры.

Интересно, что ассист аргентинец выдал, играя в одной бутсе. Вторую футболист потерял в борьбе по пути в штрафную.

Ранее сообщалось, что в матче с Реалом Лионель Месси установил сразу несколько рекордов. Аргентинец побил достижение Герда Мюллера, а также стал автором наибольшего количества голов в ворота “сливочных“ в истории Примеры.