Зинедин Зидан рассказал о настроениях в команде после проигрыша в Эль Класико.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал поражение от Барселоны в Эль Класико.

“Мы неплохо начали матч, в первом тайме была равная игра. Во второй половине мы допустили ошибку, плохо защищались и пропустили гол. На таком уровне все решают детали.

Очень обидное поражение. Нам сейчас очень тяжело, но таков результат, это футбол. Тем не менее, мы не будем сходить с ума из-за проигрыша и никогда не опустим руки.

Впереди перерыв в чемпионате, за это время мы обдумаем наше положение, проанализируем ошибки. Затем побудем с семьями и вернемся назад. Еще ничего не решено“, – цитирует Зидана Marca.

Реал на домашнем стадионе уступил Барселоне со счетом 0:3, и теперь отставание от “сине-гранатовых“ в турнирной таблице Примеры составляет 14 очков.