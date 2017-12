Проклятие Реала: Месси забил в ворота "сливочных" больше, чем любой игрок в истории Примеры

Нападающий Барселоны Лионель Месси отметился голом в ворота мадридского Реала (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

На 64-й минуте аргентинец реализовал пенальти, улучшив свой бомбардирский рекорд в Эль Класико до 25 голов.

При этом, Месси поразил ворота "сливочных" больше, чем любой другой игрок в истории Примеры: на его счету 17 забитых мячей.

"Проклятие Реала" – так назвал Лео перед матчем бывший капитан Барселоны Хави.

17 - Lionel Messi has scored more goals against Real Madrid than any other player in La Liga history. Nemesis. pic.twitter.com/HvMFlDUqOl