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Проклятие Реала: Месси забил в ворота "сливочных" больше, чем любой игрок в истории Примеры

Комментариев: 3
Лионель Месси чаще других заставлял голкипера мадридцев доставать мяч из сетки.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси отметился голом в ворота мадридского Реала (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

На 64-й минуте аргентинец реализовал пенальти, улучшив свой бомбардирский рекорд в Эль Класико до 25 голов.

При этом, Месси поразил ворота "сливочных" больше, чем любой другой игрок в истории Примеры: на его счету 17 забитых мячей.

"Проклятие Реала" – так назвал Лео перед матчем бывший капитан Барселоны Хави.

Ранее сообщалось, что Месси побил бомбардирский рекорд Герда Мюллера. 

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Теги: футбол, Барселона, Реал Мадрид, Эль Класико, Лионель Месси, рекорд
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Комментариев (3)
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big-Буланов    23.12.2017, 18:08
Оценка:  +3
big-Буланов
Месси подтер сопли Роналду.Красава!!!
Sektorr    23.12.2017, 19:27
Оценка:  -1
Sektorr
Но тем не менее.... золотой мяч не у него...
muzlik81    23.12.2017, 22:33
Оценка:  0
muzlik81
Кристину-перхоть тянет презик Реала,вот и всЁ!
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