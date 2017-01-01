Фанаты Реала развернули впечатляющий плакат перед матчем с Барселоной

Болельщики приготовили сюрприз для "сливочных".

Матч 17-го тура чемпионата Испании Реал - Барселона начался с впечатляющего сюрприза от болельщиков Королевского клуба.

Перед тем, как команды вышли на поле, фанаты на трибунах развернули огромный баннер с изображением пяти трофеев, которые Реал выиграл в 2017 году, и надписью “Белое Рождество“.

Фанаты Реала развернули огромный плакат twitter.com/realmadrid

Размеры этого плаката впечатлили.

Напомним, ранее фанаты Шальке зажгли на матче десять тысяч бенгальских огней одновременно.