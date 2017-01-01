Фанаты Реала развернули впечатляющий плакат перед матчем с Барселоной
Болельщики приготовили сюрприз для "сливочных".
Матч 17-го тура чемпионата Испании Реал - Барселона начался с впечатляющего сюрприза от болельщиков Королевского клуба.
Перед тем, как команды вышли на поле, фанаты на трибунах развернули огромный баннер с изображением пяти трофеев, которые Реал выиграл в 2017 году, и надписью “Белое Рождество“.
Размеры этого плаката впечатлили.
🙌 #RMClasico— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 23 декабря 2017 г.
Amazing atmosphere!
¡Impresionante ambiente!
أجواء رائعة pic.twitter.com/PQB77l0Y0P
Напомним, ранее фанаты Шальке зажгли на матче десять тысяч бенгальских огней одновременно.
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