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Фанаты Реала развернули впечатляющий плакат перед матчем с Барселоной

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Болельщики приготовили сюрприз для "сливочных".
Болельщики сделали сюрприз игрокам Реала
Болельщики сделали сюрприз игрокам Реала
Getty Images

Матч 17-го тура чемпионата Испании Реал - Барселона начался с впечатляющего сюрприза от болельщиков Королевского клуба.

Перед тем, как команды вышли на поле, фанаты на трибунах развернули огромный баннер с изображением пяти трофеев, которые Реал выиграл в 2017 году, и надписью “Белое Рождество“.

 

Фанаты Реала развернули огромный плакат
 
Фанаты Реала развернули огромный плакат
twitter.com/realmadrid

 

Размеры этого плаката впечатлили.

Напомним, ранее фанаты Шальке зажгли на матче десять тысяч бенгальских огней одновременно.

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Теги: Реал Мадрид, Барселона, Эль Класико, чемпионат Испании по футболу
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