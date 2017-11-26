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Ювентус – Рома 1:0 трансляция матча

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Ювентус и Рома провели поединок 18-го тура итальянской Серии А.
Ювентус – Рома: онлайн трансляция матча
Ювентус – Рома: онлайн трансляция матча

Ювентус в субботу, 23 декабря, проведет матч 18-го тура чемпионата Ииалии, в котором туринцы сыграют против Ромы.

По мнению букмекеров, в данном поединке больше шансов на победу у туринского Ювентуса.

Так, на победу Ювентуса букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,75. Победа Ромы оценивается в 4,5. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,6.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Ювентус фаворитом матча. Так, на успех “старой сеньоры“ контора принимает ставки с коэффициентом 1,83, а на победу “волков“ - 4,5. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,5.

Последние результаты Ювентуса
17.12.2017Чемпионат ИталииБолоньяЮвентус0:3
09.12.2017Чемпионат ИталииЮвентусИнтер0:0
05.12.2017Лига чемпионовОлимпиакосЮвентус0:2
01.12.2017Чемпионат ИталииНаполиЮвентус0:1
26.11.2017Чемпионат ИталииЮвентусКротоне3:0
Последние результаты Ромы
16.12.2017Чемпионат ИталииРомаКальяри1:0
10.12.2017Чемпионат ИталииКьевоРома0:0
05.12.2017Лига чемпионовРомаКарабах1:0
01.12.2017Чемпионат ИталииРомаСПАЛ3:1
26.11.2017Чемпионат ИталииДженоаРома1:1

Отметим, что поединок 18-го тура чемпионата Италии Ювентус – Рома состоится 23 декабря в Турине на стадионе Альянц.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Ювентус – Рома, которая будет доступна в этой статье 23 декабря, начиная с 21:45.

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Теги: Ювентус, Рома, онлайн трансляция, голы, Серия А, футбол
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