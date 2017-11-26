Ювентус – Рома 1:0 трансляция матча

Ювентус и Рома провели поединок 18-го тура итальянской Серии А.

Ювентус в субботу, 23 декабря, проведет матч 18-го тура чемпионата Ииалии, в котором туринцы сыграют против Ромы.

По мнению букмекеров, в данном поединке больше шансов на победу у туринского Ювентуса.

Так, на победу Ювентуса букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,75. Победа Ромы оценивается в 4,5. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,6.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Ювентус фаворитом матча. Так, на успех “старой сеньоры“ контора принимает ставки с коэффициентом 1,83, а на победу “волков“ - 4,5. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,5.

Последние результаты Ювентуса 17.12.2017 Чемпионат Италии Болонья Ювентус 0:3 09.12.2017 Чемпионат Италии Ювентус Интер 0:0 05.12.2017 Лига чемпионов Олимпиакос Ювентус 0:2 01.12.2017 Чемпионат Италии Наполи Ювентус 0:1 26.11.2017 Чемпионат Италии Ювентус Кротоне 3:0

Последние результаты Ромы 16.12.2017 Чемпионат Италии Рома Кальяри 1:0 10.12.2017 Чемпионат Италии Кьево Рома 0:0 05.12.2017 Лига чемпионов Рома Карабах 1:0 01.12.2017 Чемпионат Италии Рома СПАЛ 3:1 26.11.2017 Чемпионат Италии Дженоа Рома 1:1

Отметим, что поединок 18-го тура чемпионата Италии Ювентус – Рома состоится 23 декабря в Турине на стадионе Альянц.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Ювентус – Рома, которая будет доступна в этой статье 23 декабря, начиная с 21:45.