Ювентус – Рома 1:0 трансляция матча
Ювентус в субботу, 23 декабря, проведет матч 18-го тура чемпионата Ииалии, в котором туринцы сыграют против Ромы.
По мнению букмекеров, в данном поединке больше шансов на победу у туринского Ювентуса.
Так, на победу Ювентуса букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,75. Победа Ромы оценивается в 4,5. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,6.
Букмекеры из конторы William Hill также считают Ювентус фаворитом матча. Так, на успех “старой сеньоры“ контора принимает ставки с коэффициентом 1,83, а на победу “волков“ - 4,5. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,5.
|17.12.2017
|Чемпионат Италии
|Болонья
|Ювентус
|0:3
|09.12.2017
|Чемпионат Италии
|Ювентус
|Интер
|0:0
|05.12.2017
|Лига чемпионов
|Олимпиакос
|Ювентус
|0:2
|01.12.2017
|Чемпионат Италии
|Наполи
|Ювентус
|0:1
|26.11.2017
|Чемпионат Италии
|Ювентус
|Кротоне
|3:0
|16.12.2017
|Чемпионат Италии
|Рома
|Кальяри
|1:0
|10.12.2017
|Чемпионат Италии
|Кьево
|Рома
|0:0
|05.12.2017
|Лига чемпионов
|Рома
|Карабах
|1:0
|01.12.2017
|Чемпионат Италии
|Рома
|СПАЛ
|3:1
|26.11.2017
|Чемпионат Италии
|Дженоа
|Рома
|1:1
Отметим, что поединок 18-го тура чемпионата Италии Ювентус – Рома состоится 23 декабря в Турине на стадионе Альянц.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Ювентус – Рома, которая будет доступна в этой статье 23 декабря, начиная с 21:45.
Полная версия правил