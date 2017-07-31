Чемпионат России-2017/18: турнирная таблица

iSport.ua представляет вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата России по футболу сезона 2017/18.

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2017/18

1. Локомотив Москва 21 14 4 3 32:15 46 2. Спартак Москва 22 11 8 3 37:23 41 3. ЦСКА 22 12 5 5 32:17 41 4. Краснодар 22 12 4 6 35:24 40 5. Зенит 22 10 9 3 31:13 39 6. Уфа 22 8 7 7 24:25 31 7. Арсенал Тула 22 9 4 9 23:23 31 8. Рубин 22 7 6 9 22:18 27 9. Ахмат 22 7 5 10 22:30 26 10. Ростов 22 6 8 8 18:20 26 11. Урал 21 5 10 6 22:23 25 12. Динамо Москва 22 5 9 8 20:21 24 13. Тосно 22 6 5 11 19:36 23 14. Амкар 22 5 7 10 12:21 22 15. Анжи 22 5 5 12 25:42 20 16. СКА-Хабаровск 22 2 6 14 16:39 12

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – проигрыши, М – мячи забитые/пропущенные, О – очки.

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