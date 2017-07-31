Чемпионат России-2017/18: турнирная таблица
iSport.ua представляет вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата России по футболу сезона 2017/18.
Турнирная таблица чемпионата России сезона-2017/18
|1.
|Локомотив Москва
|21
|14
|4
|3
|32:15
|46
|2.
|Спартак Москва
|22
|11
|8
|3
|37:23
|41
|3.
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|32:17
|41
|4.
|Краснодар
|22
|12
|4
|6
|35:24
|40
|5.
|Зенит
|22
|10
|9
|3
|31:13
|39
|6.
|Уфа
|22
|8
|7
|7
|24:25
|31
|7.
|Арсенал Тула
|22
|9
|4
|9
|23:23
|31
|8.
|Рубин
|22
|7
|6
|9
|22:18
|27
|9.
|Ахмат
|22
|7
|5
|10
|22:30
|26
|10.
|Ростов
|22
|6
|8
|8
|18:20
|26
|11.
|Урал
|21
|5
|10
|6
|22:23
|25
|12.
|Динамо Москва
|22
|5
|9
|8
|20:21
|24
|13.
|Тосно
|22
|6
|5
|11
|19:36
|23
|14.
|Амкар
|22
|5
|7
|10
|12:21
|22
|15.
|Анжи
|22
|5
|5
|12
|25:42
|20
|16.
|СКА-Хабаровск
|22
|2
|6
|14
|16:39
|12
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – проигрыши, М – мячи забитые/пропущенные, О – очки.
Отметим, что на нашем сайте доступны расписание и результаты матчей чемпионата России-2017/18.
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