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Чемпионат России-2017/18: турнирная таблица

Комментариев: 11
iSport.ua представляет вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата России по футболу сезона 2017/18.
Спартак – чемпион России сезона-2016/17
Спартак – чемпион России сезона-2016/17
spartak.com

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2017/18

1.Локомотив Москва21144332:1546
2.Спартак Москва22118337:2341
3.ЦСКА22125532:1741
4.Краснодар22124635:2440
5.Зенит22109331:1339
6.Уфа2287724:2531
7.Арсенал Тула2294923:2331
8.Рубин2276922:1827
9.Ахмат22751022:3026
10.Ростов2268818:2026
11.Урал21510622:2325
12.Динамо Москва2259820:2124
13.Тосно22651119:3623
14.Амкар22571012:2122
15.Анжи22551225:4220
16.СКА-Хабаровск22261416:3912

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – проигрыши, М – мячи забитые/пропущенные, О – очки.

Отметим, что на нашем сайте доступны расписание и результаты матчей чемпионата России-2017/18.

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Теги: футбол, чемпионат России по футболу, РФПЛ, турнирная таблица
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Источник: iSport.ua

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Комментариев (11)
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гость  (аноним)  02.10.2017, 17:13
Оценка:  -1
гость
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
гость  (аноним)  22.08.2017, 01:20
Оценка:  -1
гость
На западной украине живут свинорилые и кроликомордые. А так ничего особеного, только им сена не хватает.
гость  (аноним)  21.08.2017, 15:17
Оценка:  -1
гость
То есть умеренные это как бы неплохие ребята, а козлотня, это сзападной украины? Полностью с этим согласен! На западной украине живёт приемущественно козлотня!
гость  (аноним)  14.08.2017, 17:53
Оценка:  -1
гость
Уважаемые умеренные 23. 14. может и остальные умеренные будьте здоровы. Мы болеем за Россию, и вообще ждём Путина. Вот так. А с козлатнёй западенской, будем вырывать зубы.
гость  (аноним)  13.08.2017, 23:52
Оценка:  0
гость
какого х*я, єтот сранй чемп???
гость  (аноним)  12.08.2017, 23:14
Оценка:  +2
гость
Я не скакун с кстрюлей, но все же. Что и зачем тут делает росс чемпионат? Ладно британия италия тспания, гранды все такое. Но раша?! Ответ прост-чистая пповокация и нагнетание злобы. Зачем махать красной тряпкой?
гость  (аноним)  12.08.2017, 23:04
Оценка:  0
гость
Так может вы, патрыоты, и не комментировали бы посты связанные с Россией?
гость  (аноним)  31.07.2017, 09:51
Оценка:  -1
гость
гость (аноним) 31.07.2017, 00:13 Война в твоей голове с тараканами.
гость  (аноним)  31.07.2017, 09:47
Оценка:  -1
гость
00:02, 00:13 Долбодятлы. Вперед в АТО. Там вас заждались. Памперсы только не забудьте взять.
гость  (аноним)  31.07.2017, 00:13
Оценка:  +2
гость
Bm вы там вообще епнулись головой провокаторы школьники? Ипанаты.война у нас с ними...
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