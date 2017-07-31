Чемпионат России-2017/18: итоговая турнирная таблица

iSport.ua представляет вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата России по футболу сезона 2017/18.

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2017/18

# Команда И В Н П Г О 1. Локомотив Москва 30 18 6 6 41:21 60 2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 58 3. Спартак Москва 30 16 8 6 51:32 56 4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 54 5. Зенит 30 14 11 5 46:21 53 6. Уфа 30 11 10 9 34:30 43 7. Арсенал Тула 30 12 6 12 35:41 42 8. Динамо Москва 30 10 10 10 29:30 40 9. Ахмат 30 10 9 11 30:34 39 10. Рубин 30 9 11 10 32:25 38 11. Ростов 30 9 10 11 27:28 37 12. Урал 30 8 13 9 31:32 37 13. Амкар 30 9 8 13 20:30 35 14. Анжи 30 6 6 18 31:55 24 15. Тосно 30 6 6 18 23:54 24 16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 13

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – проигрыши, М – мячи забитые/пропущенные, О – очки.

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