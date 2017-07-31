Чемпионат России-2017/18: итоговая турнирная таблица
iSport.ua представляет вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата России по футболу сезона 2017/18.
Турнирная таблица чемпионата России сезона-2017/18
#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|30
|18
|6
|6
|41:21
|60
|2.
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|49:23
|58
|3.
|Спартак Москва
|30
|16
|8
|6
|51:32
|56
|4.
|Краснодар
|30
|16
|6
|8
|46:30
|54
|5.
|Зенит
|30
|14
|11
|5
|46:21
|53
|6.
|Уфа
|30
|11
|10
|9
|34:30
|43
|7.
|Арсенал Тула
|30
|12
|6
|12
|35:41
|42
|8.
|Динамо Москва
|30
|10
|10
|10
|29:30
|40
|9.
|Ахмат
|30
|10
|9
|11
|30:34
|39
|10.
|Рубин
|30
|9
|11
|10
|32:25
|38
|11.
|Ростов
|30
|9
|10
|11
|27:28
|37
|12.
|Урал
|30
|8
|13
|9
|31:32
|37
|13.
|Амкар
|30
|9
|8
|13
|20:30
|35
|14.
|Анжи
|30
|6
|6
|18
|31:55
|24
|15.
|Тосно
|30
|6
|6
|18
|23:54
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|30
|2
|7
|21
|16:55
|13
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – проигрыши, М – мячи забитые/пропущенные, О – очки.
Отметим, что на нашем сайте доступны расписание и результаты матчей чемпионата России-2017/18.
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