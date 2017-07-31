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Чемпионат России-2017/18: итоговая турнирная таблица

Комментариев: 12
iSport.ua представляет вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата России по футболу сезона 2017/18.
Локомотив – чемпион России сезона 2017/18
Локомотив – чемпион России сезона 2017/18
Getty Images

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2017/18

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КомандаИВНПГО
1.Локомотив Москва30186641:2160
2.ЦСКА30177649:2358
3.Спартак Москва30168651:3256
4.Краснодар30166846:3054
5.Зенит301411546:2153
6.Уфа301110934:3043
7.Арсенал Тула301261235:4142
8.Динамо Москва3010101029:3040
9.Ахмат301091130:3439
10.Рубин309111032:2538
11.Ростов309101127:2837
12.Урал30813931:3237
13.Амкар30981320:3035
14.Анжи30661831:5524
15.Тосно30661823:5424
16.СКА-Хабаровск30272116:5513

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – проигрыши, М – мячи забитые/пропущенные, О – очки.

Отметим, что на нашем сайте доступны расписание и результаты матчей чемпионата России-2017/18.

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Теги: футбол, чемпионат России по футболу, РФПЛ, турнирная таблица
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Источник: iSport.ua

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Комментариев (12)
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петенька  (аноним)  19.03.2018, 11:41
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
гость  (аноним)  02.10.2017, 17:13
Оценка:  -1
гость
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
гость  (аноним)  22.08.2017, 01:20
Оценка:  -1
гость
На западной украине живут свинорилые и кроликомордые. А так ничего особеного, только им сена не хватает.
гость  (аноним)  21.08.2017, 15:17
Оценка:  -1
гость
То есть умеренные это как бы неплохие ребята, а козлотня, это сзападной украины? Полностью с этим согласен! На западной украине живёт приемущественно козлотня!
гость  (аноним)  14.08.2017, 17:53
Оценка:  -1
гость
Уважаемые умеренные 23. 14. может и остальные умеренные будьте здоровы. Мы болеем за Россию, и вообще ждём Путина. Вот так. А с козлатнёй западенской, будем вырывать зубы.
гость  (аноним)  13.08.2017, 23:52
Оценка:  0
гость
какого х*я, єтот сранй чемп???
гость  (аноним)  12.08.2017, 23:14
Оценка:  +2
гость
Я не скакун с кстрюлей, но все же. Что и зачем тут делает росс чемпионат? Ладно британия италия тспания, гранды все такое. Но раша?! Ответ прост-чистая пповокация и нагнетание злобы. Зачем махать красной тряпкой?
гость  (аноним)  12.08.2017, 23:04
Оценка:  0
гость
Так может вы, патрыоты, и не комментировали бы посты связанные с Россией?
гость  (аноним)  31.07.2017, 09:51
Оценка:  -1
гость
гость (аноним) 31.07.2017, 00:13 Война в твоей голове с тараканами.
гость  (аноним)  31.07.2017, 09:47
Оценка:  -1
гость
00:02, 00:13 Долбодятлы. Вперед в АТО. Там вас заждались. Памперсы только не забудьте взять.
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